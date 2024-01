Atraso em show nos EUA, Madonna está sendo processada por fãs

Eitaaaaaa gente, acabei de saber por uma amiga minha lá de New York que arainha do pop Madonna está sendo processada por dois fãs por causa do atraso em um show da sua turnê “Celebration” na cidade no dia 13 de dezembro.

Segundo informações do jornal The Guardian, o show desse dia estava previsto para começar às 20h30, mas a cantora só subiu no palco às 22h30. Na ação, os fãs, Fellows e Hadden dizem que foram embora do local tarde, por volta de 1h da madrugada, e que por isso, o público enfrentou dificuldades na volta pra casa com a limitação dos transportes públicos neste horário.

O processo alegou que o fim tardio do show afetou a capacidade dos fãs de “cuidar das responsabilidades familiares no dia seguinte”. Além disso, a dupla acusa a empresa Live Nation, promotora da turnê, e Madonna, de “práticas comerciais inescrupulosas, injustas e/ou enganosas”.

Em denúncia feita anteontem e conhecida pela AFP nesta sexta-feira (19/1), Michael Fellows e Jonathan Hadden processam a rainha do pop, a gigante Live Nation e o ginásio Barclays Center, do Brooklyn, e exigem uma indenização devido aos atrasos de até duas horas nos shows realizados por Madonna em dezembro passado.

De acordo com o documento judicial de 18 páginas apresentado à promotoria do Brooklyn, em Nova York, “Madonna tem um longo histórico” de atrasos em seus shows, às vezes de horas. E parece que não é a primeira vez que a rainha do pop foi processada por estes motivos. A primeira vez foi em 2019 por um fã durante a turnê “Madame X” na Flórida e em 2020, outra ação foi movida por dois fãs descontentes com o atraso da cantora em um show em Nova York. Ambos os processos não tiveram êxito.