Atores e equipe de produção da série “Cidade de Deus” é agredida por PMs, durante as gravações

Os funcionários da HBO estavam realizando as gravações na comunidade 12 do Cinga, em São Paulo, quando foram abordados pelos policiais.

Gente! Será que é tão difícil assim distinguir a arte da realidade? Não é possível! Recentemente, de acordo com o jornal ‘O Globo’, durante as gravações da série “Cidade de Deus, que está sendo produzida pela HBO Max e se passará 20 anos depois dos acontecimentos do filme de 2002, atores e membros da equipe de produção foram abordados e agredidos por Policiais Militares, na comunidade 12 do Cinga, em São Paulo.

Em nota, divulgada pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, os responsáveis afirmam que as atitudes dos policiais militares estão sendo apuradas pelo batalhão e revela que a própria SSP se reuniu com a produtora da série para se desculpar pelo ocorrido.

“A Polícia Militar informa que, no dia 27 de julho, equipes do 5° BPM foram acionadas para a região do Parque Novo Mundo, na Zona Norte da capital, por conta de uma suposta ação criminosa em andamento. Durante o patrulhamento, a equipe se deparou com várias pessoas aglomeradas. Elas foram orientadas a sair do local por segurança. Posteriormente, os policiais foram informados que no local ocorria a gravação de um filme. A conduta dos policiais militares está sendo apurada pelo batalhão. Logo após tomar conhecimento do acontecido, a SSP se reuniu com a produtora responsável pela gravação para se desculpar pelo fato e dar todo o suporte necessário para que a gravação volte a acontecer sem nenhuma intercorrência”, notificou a SSP de São Paulo.