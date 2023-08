Atores do Vai que Cola são acusados de assedio moral por roteiristas

Numa carta escrita por toda a equipe de roteiristas do programa humorístico, aonde acusam os atores de violência psicológica.

Para quem curte o humorístico Vai que Cola, nem imagina que as risadas que chegam até o público, escondiam o clima de guerra que existe nos bastidores. Ao que parece, todos roteiristas se uniram e criticaram a atitude do elenco e alegaram ser vítimas de violência psicológica numa carta. Eles disseram que a demissão de André Gabeh, que aconteceu no início do mês, teria sido uma “perseguição” por parte de atores insatisfeitos com o roteiro.



Confira abaixo o depoimento de Daniel Porto, roteirista que deixou o programa em 2022:



‘’Foram madrugadas e madrugadas acordado para reescrever episódios inteiros porque os atores diziam na véspera que não iam gravar, enquanto seus salários gordos caíam na conta sem a menor preocupação e respeito com o trabalho alheio. O desdenho e o assédio moral com nossos textos eram diários e na nossa cara. Era direto, ofensivo e cruel. Todo mundo sabia, a estrutura inteira do programa sabia, e nós ficávamos vendidos tentando nos defender da maneira que nos cabia. Os nomes citados na carta são poucos. Todos do elenco, digo, todos do elenco tinham comportamento tóxico conosco, em maior ou menor grau.

Demorou muito para que isso se tornasse público. Sempre ficamos com medo de nos expor e perder futuros trabalhos como roteirista, que são cada vez mais escassos. Demorou muito para que o pedido de socorro da equipe viesse. Demorou muito para que o pedido de socorro da equipe viesse. Demorou muito para que o óbvio fosse dito. Muito amigos se desgastaram muito emocionalmente e psicologicamente por causa dessas pessoas.’’, disse.