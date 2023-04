Ator morre ao realizar procedimentos para ficar parecido com Jimin, do BTS

De acordo com o Daily Mail, o influenciador Saint Von Colucci faleceu após enfrentar complicações durante sua 12ª cirurgia

Se a gente quase foi à loucura com o Ken humano, imaginem como um influenciador que quis ficar parecido com o Jimin, do BTS. De acordo com o Daily Mail, o influenciador faleceu após realizar diversos procedimentos cirúrgicos para transformar o seu rosto no mais próximo do cantor. O coreano já estava na sua 12ª cirurgia e não suportou.

De acordo com a assessoria do ator, ele desenvolveu uma infecção por conta de um implante feito no ano passado, que resultou em uma nova cirurgia.

As más línguas revelam que ele gastou cerca de US$ 220 mil, cerca de R$ 1,1 milhão, para ficar minimamente parecido com o cantor de k-pop.