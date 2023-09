Ator Kayky Brito é internado, em estado grave, após ser atropelado

O ator foi atropelado por um carro na Barra da Tijuca e foi levado, pelo Corpo de Bombeiros, para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon,

Gentee, na madrugada deste sábado (02), o ator Kayky Brito, de 34 anos, foi atropelado por um carro enquanto atravessava a Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

O gato, que participou de inúmeras novelas como Chocolate com Pimenta, O Beijo do Vampiro e Passione, foi levado, em estado grave pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, onde realizou alguns exames. De acordo com um funcionário da unidade, o ator teve um de seus braços fraturado.