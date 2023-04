Ator Gérard Depardieu é acusado de assédio sexual por 13 mulheres

De acordo com o jornal francês Mediapart, entre as vítimas estão colegas de elenco, maquiadoras e figurantes

Qualquer bom cinéfilo espalhado pelo mundo já viu um filme de Gérard Depardieu, o ator ficou famoso em diversas cenas por diversos trabalhos que já fez. O mau comportamento nos sets veio por meio de denúncias de 13 mulheres que apontam assédio sexual por parte do ator, de acordo com, o jornal francês Mediapart.

De acordo com a matéria, o ator abusou de maquiadoras, colegas de elenco, figurantes e de integrantes de equipes técnicas. Além dos toques sem permissão, ele acabava convidando as mulheres para irem até o seu camarim.

“Sem avisar, colocou a mão sob meu vestido, senti seus dedos tentando deslizar para alcançar minha calcinha”, contou uma das figurantes do filme “Big House”, de 2015. Os diretores das produções negaram ser testemunhas do fato, de acordo com a Variety.