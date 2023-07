Ator esclarece cena entre Kelvin e Ramiro em Terra e Paixão: “Uma quase declaração”

Diego Martins afirma que o assunto explorado pela trama é bem complicado, porém garante que está gostando da forma que ele está sendo desdobrado.

Amores, recentemente o ator Diego Martins, que atualmente está interpretando o personagem Kelvin na novela Terra e Paixão, utilizou as suas redes sociais para comentar sobre uma cena bem polêmica que rolou com o seu personagem e com o personagem Ramiro, que é interpretado pelo ator Amaury Lorenzo.

Na cena em questão, os personagens estão quase se declarando, um para o outro, mas a homofobia estrutural existente em nossa sociedade faz com que Ramiro reaja de uma forma completamente grosseira, chateado não só o seu companheiro de cena mas também a si mesmo.

“Muita gente está pedindo para eu comentar sobre a cena de ontem, a cena do Ramiro com o Kelvin né, e basicamente, eu acho que é isso, a gente tá vendo um cara que tem sua sexualidade, seus sentimentos e sua vida incompreendida, e ele se vê, de repente, tendo sentimentos por um outro cara, que tem sua sexualaidade muito bem resolvida e ele está tentando lidar com isso, com os seus sentimentos, lidar com tudo ao mesmo tempo”, iniciou o intérprete de Kelvin.

Porém, logo em seguida, apesar de garantir que esse é um assunto delicado para ser tratado, o ator se diz extremamente satisfeito com a forma com que eles estão conseguindo desdobrar o assunto na trama e explica a cena de quase declaração que teve recentemente na novela.

“Eu acho tudo isso muito difícil, mas a maneira como a gente tá conduzindo, eu também tô achando muito bonita e a cena de ontem falava sobre isso, sobre uma quase declaração, sobre um quase, que acabava gerando um surto e uma ação errada, de empurrar o outro de lado e logo depois se arrepender e ficar muito triste e decepcionado consigo mesmo, e obviamente o Kelvin também [ficou] decepcionado com a situação”, explicou Diego Martins.