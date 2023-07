Ator de ‘Verdades Secretas’ acusa Gilberto Braga de assédio: “Fui demitido”

Felipe di Carolis usou suas redes sociais para mostrar a mensagem que o autor da novela de sucesso da Globo mandou para ele quando tinha 19 anos

Felipe di Carolis ficou conhecido no Brasil todo pelo seu papel em ‘Verdades Secretas’. Acontece que o muso usou suas redes sociais para acusar o autor da novela de assédio, com prints e provas. O ator ainda disse que chegou a perder o emprego no outro dia após a denúncia.

“Quando você vai d* para mim?”, teria dito Gilberto em uma mensagem direcionada a Felipe, conforme a denúncia do ator. Felipe respondeu na época: “Você errou o destinatário da sua mensagem”.

Ela ainda explica: “Com 19 anos, denunciei que o autor da novela tinha enfiado a mão na minha calça — fui demitido no dia seguinte. Mesmo tendo quebrado um quadro na cabeça dele [Braga], para me defender, o filho da p* continuou por mais cinco anos atrás de mim no Facebook”.

Felipe ainda fez uma denúncia de um esquema de corrupção no teatro com 28 anos e disse que foi ameaçado com uma arma por um segurança da produtora. “Virou silêncio”, disse.