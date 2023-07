Ator de Turma da Mônica rebate às críticas por fetiche em sexo com cocô

Fernando Mais, foi relacionado ao perfil ‘Gustavo Scat’ no Twitter e o assunto repercutiu na internet nesse final de semana

Não teve assunto mais comentado que o ator de Turma da Mônica, que também é autor do livro “Quero Scat – O sexo com cocô, mijo e peidos”, com mais de 500 páginas. Acontece que a web não sabia que o intérprete do filme tem atração pelo sexo com mijo, peidos e cocô. O livro publicado pelo ator chegou a ser censurado.

No perfil do Twitter é possível encontrar vídeos das práticas que ganharam a web no final de semana, afinal, alguns internautas não conheciam a prática.

O ator chegou a publicar um vídeo no banheiro. “Fico muito chateado das pessoas censurarem um livro que era o projeto da minha vida”, disse. A produtora de Mauricio de Sousa ainda não se manifestou sobre o assunto.