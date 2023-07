Ator de Turma da Mônica que tem fetiche em cocô diz que faz terapia todos os dias

Fernando Mais contou detalhes sobre a sua relação com o sexo scat e a onda de hate que atraiu após o viral do seu perfil no Twitter

Fernando Mais tornou-se um dos nomes mais falados no final de semana passado por causa do seu perfil no Tiwtter que revelava detalhes sobre o sexo scat, com cocô e xixi. O ator abriu o seu coração na avalanche de hate que recebeu e admitiu ao Notícias da TV que faz acompanhamento psicológico e chega a tomar remédios para o tratamento psicológico.

“Está sendo muito difícil. Eu não estou bem, estou tomando remédio, fazendo terapia todos os dias”, admitiu o artista.

O ator ainda falou sobre os possíveis contratos que poderiam surgir na sua carreira. “As marcas provavelmente não vão querer se associar a mim, pelo menos por agora. Nesse momento, isso tudo me prejudicou muito”, confessa.

Fernando ainda conta que não é rico, por causa do seu livro ‘Quero Scat: O Sexo com Cocô, Mijo e Peidos’, que tornou-se um best seller após o viral, do assunto. “Quero fazer um podcast sobre o assunto, talvez dar palestras, fazer um programa de entrevista. Eu vou espremer mais essa limonada e fazer caipirinhas”, brinca.