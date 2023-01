Ator de série infantil na Disney diz estar se divertindo em produção de conteúdo adulto

Dan Benson atuou na série de sucesso “Os Feiticeiros de Waverly Place” e agora diz estar se jogando na produção

Minhas manas das antigas vão se lembrar de Dan Benson em “Os Feiticeiros de Waverly Place”. Agora a carinha do ex-Disney vai ficar ainda mais marcada, mas em outro nicho: a produção de conteúdo adulto para as redes sociais. O ator contou que está se divertindo na produção e mergulhou de cabeça no novo desafio.

“Decidi parar de lutar contra e, em vez disso, ir na outra direção e me jogar completamente nisso. Em vez de deixar essas pessoas venderem minha privacidade, decidi dizer: ‘Tudo bem, dane-se, eu mesmo vou vendê-lo’. Estou me divertindo muito e já conheci muitas pessoas incríveis do entretenimento adulto. Mudou minha vida para sempre”, disse o ator em um vídeo.

O muso ainda disse que suas fotos vazaram na internet e ele resolveu usar os limões para fazer uma limonada. Empreendedor ele, não?