Ator de Pantanal, Drico Alves é internado

Drico Alves deixou seus fãs preocupados com seu estado de saúde após passar mal e teve que ser atendido às pressas ficando internado. O rapaz ainda conta que o seu problema poderia ter sido pior e que ele vacilou em não tomar a insulina.

Drico foi diagnosticado com cetoacidose diabética, que aconteceu pela falta de insulina em seu corpo enquanto estava com um quadro viral. O ator já está em casa e passa bem.

“Deixa eu explicar o que aconteceu. Há uns quatro ou cinco dias, eu comecei a ter sintomas de um quadro viral, dorzinha no corpo, dor de cabeça, nada demais. Mas durou uns dois dias, passou. Na sexta-feira, eu estava bem. Só que chegou na sexta à noite, de madrugada, dormindo, eu piorei, só que com outros sintomas. Eu comecei a sentir uma azia gigante, vomitei muito, tentei dormir e não consegui. Vomitei água, vomitei o meu corpo inteiro. E só aí fomos no hospital”, disse ele.