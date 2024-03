Ator de “O Mundo Sombrio de Sabrina” morreu num acidente de moto

Genteeee, eu ainda tô sem acreditar que o nosso amado Ambrose Spellman faleceu. Chance Perdomo tinha 27 anos e ficou mundialmente conhecido por causa dos seus papéis nas séries “O Mundo Sombrio de Sabrina” e “Gen V”.

De acordo com a mídia americana, os familiares de Perdomo afirmaram que a morte precoce do artista foi causada por um acidente de moto. O anúncio da morte do ator foi feito na noite deste sábado(30).

“Sua paixão pelas artes e seu apetite insaciável pela vida foram sentidos por todos que o conheceram, e seu carinho continuará naqueles que ele mais amava”, disseram seus familiares em um comunicado, de acordo com o jornal The Guardian. “Pedimos que respeitem o desejo de privacidade da família enquanto lamentam a perda de seu amado filho e irmão”.

A Amazon MGM Studios e a Sony Pictures Television, os estúdios responsáveis pela série “Gen V”, um spin off do mesmo universo de “The Boys” e que era o trabalho mais recente de Chance, lamentaram a morte do ator.

“Toda a família Gen V está devastada pela morte repentina de Chance Perdomo. A Amazon MGM Studios e a Sony Pictures Television estendem seus pensamentos afetuosos e apoio para a família de Chance e a todos que o amavam neste momento difícil”, escreveram em nota.

Segundo os produtores da série, Chance era uma pessoa “charmosa e sorridente”. “Seu entusiasmo era uma força da natureza, um performador incrivelmente talentoso, e, mais do que tudo, simplesmente um pessoa gentil e amável. Até escrever sobre ele no ‘passado’ não faz sentido”, escreveram em nota.

Chance também esteve nas séries “O Mundo Sombrio de Sabrina”, “Killed by My Debt” e na franquia de filmes “After”.

Nas redes sociais, os fãs do ator ficaram chocados com essa triste notícia lamentaram o seu falecimento precoce .

“Não consigo acreditar nisso. No início, achei que fosse uma brincadeira sem graça. Ele era tão jovem. Eu amava ele em Gen V e Sabrina. Tão talentoso e uma alegria de assistir nas telas”, escreveu um internauta.

“Difícil acreditar. Ele foi incrível e tava ansiosa pra ver o crescimento do personagem dele em TheBoys e em GenV. Vai fazer muita falta”, escreveu outra fã.

“Muito triste, partiu jovem demais. Eu tenho pavor de andar de moto, se cair a pessoa tem grandes chances de cair uma vez só, lamentável”, lamentou outra.