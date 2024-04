Ator de Game of Thrones, que foi preso erroneamente por pedofilia, pede indenização milionária por danos

Minha gente, após ter ficado quase dois anos preso injustamente, acusado por pedofilia, o ator Joseph Gatt, que interpretou o personagem Thenn Warg na 4ª temporada da série Game of Thrones, entrou com um processo contra a polícia, a cidade de Los Angeles e o gabinete do procurador distrital George Gascón.

De acordo com o ator, que teve a sua sentença anulada e agora pede uma indenização milionária (US$ 40 milhões, ou seja, mais de R$ 200 milhões) pelos danos que o mesmo sofreu, para incriminá-lo foram usadas “a sórdida saga de uma fã obcecada de 16 anos, uma investigação policial fracassada e um ex-deputado com uma animosidade pessoal contra o ator”.

“A conduta dos réus foi supostamente baseada apenas na palavra não corroborada de uma fã de Gatt, então com 16 anos, reconhecidamente obcecada, a quem Gatt não conhecia e nunca conheceu, e a quem os réus nem sequer se preocuparam em entrevistar ou mesmo avaliar remotamente a credibilidade até quase um ano depois que os Réus prenderam Gatt, acusaram-no de crimes infundados e o rotularam publicamente como um pedófilo em série”, diz o processo que está sendo movido por Gatt.