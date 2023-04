Ator de Chucky é investigado por suspeita de pedofilia

Ed Gale, que dá vida ao boneco que assombrou os anos 2000, foi flagrado por um grupo que encontra e expõe pedófilos na internet

O ator que deu vida ao boneco assassino que aprontou o terror nos anos 2000 não passou despercebido pela internet ao ser pego por um grupo que ficou conhecido por desmascarar pedófilos. Ed Gale é alvo de uma investigação nos EUA por trocar mensagens de teor sexual com menores de idade.

O ator chegou a confessar que mantinha conversas com os adolescentes. De acordo com a TV Foz11, a polícia apreendeu o celular do ator para investigar mais a fundo as conversas que ele tinha com os adolescentes.

O grupo que capturou toda a história se passou por um garoto de 14 anos. Nas mensagens, Ed diz que queria fazer secxo com o jovem. Após a confissão do caso, a polícia foi até a casa dele.