Ator de Avenida Brasil oficializou noivado em Israel antes dos bombardeios

O ex-ator da Globo pediu sua namorada Tatiana Cukierkorn em casamento em Israel antes dos ataques do grupo extremista Hamas.

Minhas lindeza, o ator Ronny Kriwat, conhecido pelo desempenho na novela Avenida Brasil (2012) pediu em casamento a sua namorada horas antes dos ataques do grupo extremista Hamas em Israel. Ele e sua agora noiva Tatiana Cukierkorn estão hospedados em um hotel em Tel Aviv e seguem as medidas de segurança recomendadas pelas autoridades locais. O artista é judeu e desembarcou no país há seis dias.



O noivado aconteceu na fortaleza de Mitzpe Ramon, que fica no deserto de Negev, no sul de Israel, região onde aconteceram bombardeios no sábado (7).

“O clima por aqui é de tensão, tristeza e incerteza, mas estamos bem e as pessoas por aqui se mostram calmas na medida do possível. Pelo que sabemos, o conflito está ocorrendo mais para o sul. A orientação é ficar no hotel”, contou.

“Nesse momento, estou dando mais atenção para a minha família e por isso prefiro não dar entrevistas. Mas estamos todos bem e também no aguardo das próximas atualizações”, completou Kriwat.



O ator publicou alguns registros com a noiva no Muro das Lamentações, em Jerusalém, e em outros pontos turísticos do país. Nesta sexta-feira (6), ele mostrou como foi o pedido de casamento feito em meio à paisagem natural. pra vida toda”, declarou o artista, ao lado de Tatiana.