Ator da Record desaparece no Rio de Janeiro

O ator, que atuou na novela Gênesis, sumiu após entrar em seu próprio carro com um desconhecido.

Gentee, vocês lembram do ator Edson Caldas Barboza, que atuou na novela Gênesis, da Record, pois bem, infelizmente ele encontra-se desaparecido, desde a última sexta-feira (02).

De acordo com as informações que foram divulgadas pelo programa jornalístico Balanço Geral, o ator foi visto pela última vez em um bar no bairro de Coelho Neto, no subúrbio do Rio de Janeiro, estabelecimento esse que fica próximo a sua casa. Porém, em determinado momento, Edson entrou em seu próprio carro acompanhado de um desconhecido e desde então não foi mais visto.

Vale ressaltar que, apesar do carro do ator não possuir rastreador, as informações do GPS de seu celular indicaram que o aparelho foi detectado em Japeri, município da Baixada Fluminense.