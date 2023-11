Ator da Netflix abre vaquinha para custear cirurgia no cérebro

Recentemente o ator descobriu que está com um tumor cerebral e terá que operar.

Meus amores, recentemente o ator Barton Cowperthwaite, que ficou conhecido por interpretar Oren Lennox na série “O Preço da Perfeição”, que está disponível na plataforma de streaming Netflix, descobriu que está com um tumor cerebral e terá que operar.

Porém, para ajudar a custear o procedimento cirúrgico e a sua recuperação, Barton e a sua família resolveram abrir uma espécie de vaquinha para que seus amigos, familiares e fãs possam ajudá-lo financeiramente.

“Minha família e eu decidimos abrir uma página no GoFundMe para ajudar a custear a minha cirurgia cerebral e recuperação. Qualquer contribuição é totalmente válida e será usada nas despesas médicas, despesas de vida e apoio à minha família”, explicou o ator, que logo em seguida agradeceu e garantiu: “Obrigado a todos por seu amor e apoio. As atualizações serão compartilhadas aqui e no site. Amo todos vocês!”