Ator cai do quinto andar de um hotel, em Copacabana

Ao ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros, o ator foi levado para um hospital, onde segue em observação, porém, felizmente, estável.

Meu Deus, eu estou em choque! Na manhã desta sexta-feira (04), por volta das 7h, o ator global Sidney Sampaio teve que ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros, após cair do quinto andar de um hotel, em Copacabana, no Rio de Janeiro.

Ao ser socorrido, o ator foi levado para o Hospital Municipal Miguel Couto, onde, segundo um amigo pessoal, ele segue em observação, porém, felizmente, estável.

“Graças a Deus, está tudo bem com ele”, relatou o amigo do ator ao colunista Leo Dias.

De acordo com alguns funcionários e hóspedes do hotel, Sidney quebrou a janela do banheiro do quarto onde estava, onde despencou do quinto até o primeiro andar, ficando pendurado em outra janela.

Segundo outras testemunhas, o ator já teria tentado se hospedar em outro hotel da região durante a madrugada, mas foi impedido, devido ao seu estado de embriaguez.