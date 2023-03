Ativista seminua interrompe apresentação de Avril Lavigne: “Cai fora, vadi*!”

A ativista interrompeu a apresentação da cantora para protestar contra o desmatamento que ocorre em Ontário.

Gente, socorro! O que rolou durante a apresentação da musa dos anos 2000, Avril Lavigne na 52º cerimônia do Juno Awards, evento de premiação de músicas no Canadá? A cantora foi interrompida por uma ativista seminua, que subiu ao palco com frases em protesto ao desmatamento de áreas verdes em Ontário, uma província canadense que terá a remoção de 7,4 mil acres de terras, protegidas pelo cinturão verde, para construção de casas.

Ao se deparar com aquela situação, Avril até tentou manter a postura e contornar a situação, mas ao perceber que o segurança estava prestes a retirar a mulher do palco, a cantora agiu exatamente como se era esperado, com o seu jeitinho bem rebelde de ser.

“Cai fora, vadi*!”, declarou a cantora.