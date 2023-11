Atitude de Ana Hickmann é citada como exemplo para outras mães: “Você me representa quando saiu daquela delegacia”

Novos trechos da entrevista da apresentadora para o ‘Domingo Espetacular’ foram liberados e ela conta que teve o apoio de diversas mães da escola de Ale, seu filho de 10 anos

Ana Hickmann foi abraçada por todas as mães do Brasil e contou isso em novos trechos da entrevista da apresentadora para o ‘Domingo Espetacular’. A loira disse que recebeu o abraço de muitas mães que te marcaram muito ao revelarem que estavam com ela quando foi fazer a denúncia na delegacia, porque elas não tiveram a mesma força de fazer a denúncia por depender da pensão do pai do filho.

“Eu tive duas mães e uma delas, foi muito forte isso, ela me abraçou e eu não sabia da vida dela e ela me disse: ‘Você me representa quando saiu daquela delegacia, eu não pude levar adiante a denúncia porque eu dependo financeiramente do meu marido. Quando você fez aquilo você me deu coragem porque a gente não precisa mais disso’”, disse.

Ana conta o relato bem emocionada e chega a chorar em alguns momentos da entrevista com Carolina Ferraz que ouve atenta toda a história da apresentadora.