Até tu, Flávio Barra? Jornalista adere à moda do top cropped

Fama dos top masculinos já vem de tempos, mas foi ainda mais difundida pelos brothers no BBB

A moda dos croppeds masculinos chegou ao nordeste pelas mãos do querido e lendário apresentador Flávio Barra. O jornalista apostou no cropped depois de vermos diversos homens usando dentro do BBB e mais recentemente Rodrigo Faro apostou em um modelo da grife Gucci.

Ricardo Alface com top cropped no BBB 23 (Foto: Reprodução)

“Se Rodrigo Faro pode, eu tb posso… só não consigo prender a respiração o programa todo, massss…”, escreveu ele no Instagram comparando sua foto com a de Rodrigo.

O top masculino já era muito usado por João Guilherme e Gabriel Santana, mas com a entrada do ator no BBB 23, o top começou a ser mais visto e adotado pelos homens. Não nego que eu amo!