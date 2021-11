Até filho perdido este Renato tem minha gente!

Na novela Um Lugar ao Sol, Christian descobrirá que Renato, seu irmão, é pai de um menino que teve com uma amante.

Na novela “Um Lugar ao Sol”, Christian vai descobrir o filho de seu irmão Renato. É muito babado pra uma novela só!

Tá complicada a vida de Christian, ou melhor, Renato, ai… me confundi… Vocês entenderam. Desde que Christian (Cauã Reymond) assumiu a identidade de seu irmão, já descobriu que Renato atropelou e matou um homem, mas desta vez, outro babado… ele descobrirá que seu irmão tem um filho perdido que teve com uma amante. Tá passada?

Christian descobrirá que Renato tem um filho perdido. Foto: Reprodução.

Isso mesmo! Fortes emoções nos próximos capítulos minha gente! O que vai acontecer é que Maria Fernanda (Fernanda Nobre) vai procurar Christian para revelar que ele é pai de Luc, filho que ela teve de uma relação com Renato.

Ele, óbvio, não sabe quem é a mulher que o esperará na porta de seu escritório, mas Christian perceberá que Maria Fernanda não é uma mera desconhecida e que seu irmão e ela tiveram um affair no passado. Ela ainda contará que descobriu a gravidez após uma viagem com Renato à Paris e alegará que nunca o procurou pois, optou por ter este filho sozinha. Mas com o passar dos anos o menino começou a perguntar pelo pai.

Alinne Moraes e Cauã Reymond em cena de “Um Lugar ao Sol”. Foto: Reprodução.

Christian ficará em estado de choque com toda revelação! E ficará mais chocado ainda quando encontrar a antiga amante conversando com sua esposa, Barbara (Alinne Moraes), em sua casa… ihhh… parece que o caldo vai entornar…