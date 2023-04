Ataques a Rodrigo Godoy, ex-marido de Preta Gil, seguem firmes e fortes na web

Personal trainer foi flagrado com a personal stylist da cantora em uma viagem para o Uruguai e os internautas não perdoaram

Depois que vazou o vídeo de Rodrigo Godoy, ex-marido de Preta Gil, com sua stylist em uma viagem ao Uruguai trocando carícias, a internet não perdoou e meteu o pau na atitude do personal. Alguns internautas falam sobre a lei do retorno e do karma que pode se abater diante do tratamento que ele teve com Preta.

A coluna não averiguou se o perfil de Rodrigo era aberto nas redes sociais, mas conferimos e vimos que a conta no Instagram está fechada, ou seja, privada.

“A máscara caiu”, escreveu um usuário do Instagram. “Esteja preparado para a lei do retorno”, comentou um segundo. “Tempo de limpeza na vida da Preta. É tempo de ela ver quem é quem. Que livramento que ela recebeu”, publicou, ainda, um terceiro.