Astróloga rebate Carolina Dieckmann: “Você é uma égua, espero que a gente nunca mais se encontre”

A espiritualista fez um novo vídeo para rebater o desabafo que a atriz publicou durante esse fim de semana.

Meus amores, neste fim de semana trouxe para vocês o desabafo que a atriz Carolina Dieckmann fez em suas redes sociais, após viralizar um vídeo de uma astróloga que a chama de grosseira. Em seu desabafo, Dieckmann nega que essa sua fama seja verdadeira e afirma que a astróloga fez aquele vídeo na maldade, para deixá-la mal vista.

Diante disso, através de um novo vídeo, que foi publicado em seu canal do Youtube, a astróloga Monica Buonfiglio rebateu o desabafo da atriz.

“Até anotei pra falar bem certinho o que você respondeu. Você começa assim: [falando] que eu estava te difamando. Eu não te difamei, eu apenas disse o que aconteceu quando eu fui participar do programa da Xuxa”, iniciou a espiritualista, que citou outro detalhe: “Inclusive, [disse] que eu pedi para espalhar o vídeo que eu falei falando de você. Carolina, para de pensar tanto com teu umbigo. Todo vídeo que eu gravo, peço pras pessoas fazerem a inscrição no canal. Não é só o teu, meu amor, eu peço em todos os vídeos, tá bom?”.

“Aí, você fala o seguinte: que essa história que eu relatei não é verdade. Você está dizendo que estou mentindo e vou dizer pra você que essa história é verdade e você sabe que é. Se tivesse acontecido com um homem e esse homem tivesse bêbado, eu concordaria: homens esquecem com mais facilidade. Mulher não esquece, Carolina. A gente sabe até o sapato que a gente tava numa festa, num evento. A gente sabe, mulher lembra de tudo”, continuou.

Diante disso, a astróloga começou a dar detalhes de tudo o que havia acontecido na ocasião em que ela havia se encontrado com Carolina.

“Outra coisa que você falou que você queria privacidade. Vamos relembrar os fatos: nós estávamos num camarim muito pequeno… Quando eu entrei no camarim, que fui pegar uma uva e olho no sofá, você estava jogando meu tarô. Você lembra disso, Carolina. Para de ser boba, você não tem 12 anos, você lembra. Eu olho pra você e falo ‘nossa, o meu tarô’. E você fala o quê? ‘Não, é meu’. Eu ainda, porque sou educada, você nem tanto, mas eu sou, falei ‘nossa, é o meu tarô’. E você, de novo: ‘Não, fui eu que comprei’, bem grossa, de novo”, lembrou.

“Quando eu entrei, fiz aquele comentário e você me deu aquela patada, aquele coice, que é natural da tua pessoa. E outra coisa: eu lá vou perder tempo querendo saber da sua vida? Não, né, meu bem? Ô, Carolina, eu nem assisto novela, sabe por quê? A grande maioria do povo brasileiro acorda cedo, vai trabalhar, e você só faz isso da vida. Então, enquanto você está aí, entre uma novela e outra, que você não faz nada e fica na sua casa em Miami, a grande população brasileira tá na luta, trabalhando”, alfinetou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“E outra coisa, deselegante, porque você é uma égua. O que você fala? ‘Monica, seus anjos devem estar se perguntando: esse é o jeito mais legal de agir?’. E eu pergunto, dona Carolina Dieckmann: essa é a forma mais elegante que você teria falado pra mim naquele dia? Seus anjos devem estar falando não. Não adianta você perguntar pros meus anjos, eles nem estão aqui. Sabe onde estão meus anjos, Carolina? Eles devem estar lá na Palestina, em Israel, tentando encontrar alguém que pode estar soterrado. Os meus anjos não ficam perdendo tempo com fofoquinha, com essas bobagens da tua vida… eu tô cag*ndo pra tua vida. Tô cag*ndo ponto e meio”, afirmou.

Por fim, ela afirma que deseja nunca mais ver ou ficar sabendo da vida da atriz. “Dona Carolina, termino a gravação: [banana] pra você. Um abraço, tomara que eu nunca saiba da sua vida e você, sinceramente, não saiba da minha. Toca sua vida lá, eu toco minha vida daqui. Vai pra lá, que eu vou pra cá. Espero que a gente nunca mais se encontre”.