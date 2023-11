Assustada com o seu filho, Luana Piovani desabafa após saber que Dom buscava fuzis na internet

A atriz, que é mãe de Dom, Bem e Liz, frutos de seu casamento com Pedro Scooby, ainda aproveitou para deixar um alerta aos pais.

Luana Piovani compartilhou uma situação bem inusitada com seus seguidores numa live ao descobrir que seu filho mais velho Dom estava pesquisando por fuzis na internet e ficou preocupadíssima. Ela contou que tem controle sobre o que os filhos fazem na internet e também conversou com o primogênito sobre o assunto.

“Tenho um aplicativo que controla o que eles olham na internet. Fui ver o que Dom estava pesquisando e vi que ele buscava sobre fuzil. Fui falar com o Dom, ele disse que é porque ele joga um jogo de matar e chegou um momento do jogo que ele precisasse sugerir algo que causasse dano”, disse.

Luana ainda lamentou que o filho tenha ganhado um computador com o jogo. “Dei Fortnite para os meus filhos? Não! O Dom tem um computador que ele ganhou e tem esse jogo no computador. Tentei dar um laptop para ele, mas a minha guerra já estava perdida uma vez que meu filho já havia ganhando essa merda. E meu filho menor ganhou um Nintendo que joga Fortnite. Esse consigo controlar mais fácil, mas o computador do Dom não, porque ele usa na escola também.”