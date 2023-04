Assessoria do dupla Maiara e Maraísa se pronuncia a respeito do caso do maquiador Julyer Rodrigues

A equipe da dupla sertaneja garante que mesmo sem nenhuma obrigação profissional as cantoras estão dando apoio ao maquiador

Amores, ontem contei para vocês que o modelo Mark Willis, ex-marido do maquiador Julyer Rodrigues, que sofreu um AVC e teve que fazer vaquinha para continuar os seus tratamento, estava com a intenção de processar as ex-chefes de seu ex-marido, a dupla sertaneja Maiara e Maraisa, pelo desinteresse delas com a saúde do maquiador.

Pois bem, após a repercussão que essa notícia teve, a assessoria de imprensa das cantoras comentaram sobre o caso. Logo de cara, a equipe das sertanejas esclarece o fato de por qual motivo o maquiador não possuía nenhum tipo de registro para prestar os seus serviços a elas.

“O Sr. Julyer há vários anos decidiu atuar no mercado como profissional autônomo, realizando atendimentos à suas clientes, em sua maior parte localizadas em Goiânia. Portanto, a dupla sertaneja é apenas uma dentre tantas outras clientes do Julyer. Os jobs (trabalhos) prestados por ele as artistas foram esporádicos e específicos. Sendo assim, não era o caso de ser registrado, por não ser um empregado”, explicou

Logo em seguida, a assessoria afirma que mesmo sem ter essa obrigação profissional, desde o momento em que as cantoras ficaram sabendo sobre o estado de saúde de Julyer, elas têm lhe dado suporte ao maquiador, porém, essas ações não foram e nem serão divulgadas.

“Mesmo sem existir vínculo trabalhista e, por consequência, obrigação, a dupla tem ajudado desde o momento que tiveram conhecimento dos fatos. Ajuda prestada pelo carinho que as artistas possuem por ele. Além disso, as irmãs sempre lidam com assuntos desta natureza de maneira humanitária. Logo, os auxílios prestados a ele não foram e não serão divulgados por elas, uma vez que jamais usariam estas atitudes em prol de promoção pessoal, ainda que indiretamente”, afirmou.

A equipe ainda destaca o fato de que a causa do AVC do do maquiador ainda não foi descoberta e está sendo investigada pela sua equipe médica.

“Na verdade não se sabe com precisão a real condição de saúde de Julyer e, principalmente, da possível causa do AVC, a qual está sendo investigada pelos profissionais de saúde conforme fomos atualizados”, informou.

Por fim, a assessoria esclarece que a vaquinha que o maquiador fez foi uma iniciativa de seus amigos, com o intuito de arrecadar recursos financeiros para possíveis despesas futuras.

“Sinceramente, esperamos que as especulações passem, porque Julyer, tem feito seu tratamento da melhor maneira. Por fim e para conhecimento, a vaquinha feita por iniciativa de alguns amigos tem por finalidade arrecadar recursos para algumas pendências financeiras do profissional e para auxiliar em despesas futuras que, neste momento, ainda são incertas”, finalizou.