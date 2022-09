Assessoradas pela mesma empresa, Eliana encontra Juliette fora da TV Globo para entrevista no SBT

Juliette dá sua primeira entrevista para outra emissora.

E esse encontro de milhões? Pela primeira vez após a sua vitória do BBB 21, a cantora Juliette dará uma entrevista televisionada, que não seja para os programas do complexo Globo.

A apresentadora Eliana, do SBT, postou alguns stories em seu instagram indo ao encontro da ex-BBB. Junto com essas duas divas, estavam o chefe de cozinha, Carlos Bertolazzi e a queridíssima Narcisa, que é interpretada pelo comediante Thiago Barnabé.

É importante ressaltar que minha amiga, Eliana Michaelichen Bezerra, minha íntima, é agenciada pelo Paulo Pimenta, dono da BPMCOM, que é a mesma empresa que toma conta da carreira da Juliette. E por esse órgão facilitador, a apresentadora entrevistou a ex-BBB, fora da TV Globo, para o seu programa que vai ao ar aos domingos, no SBT, com a direção do meu gato, Ariel.