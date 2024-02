Assembleia Legislativa proíbe trotes universitários no Paraná

A fiscalização deste tipo de atos será de responsabilidade dos diretores das instituições de ensino fundamental, médio e superior.

Genteeee, um projeto aprovado na Assembleia Legislativa do Estado Do Paraná, na sessão desta quarta-feira (21), que fez alterações em uma lei do ano 2000, prevê que os trotes universitários , de instituições privadas e públicas, sejam proibidos no estado.

No texto, o trote é definido como uma manifestação violenta que traz risco ou constrangimento à integridade moral ou física, à dignidade ou à imagem do aluno ou de seus familiares, e afirma que as punições, caso essa ordem de proibição seja descumprida, será aplicada aos diretores das instituições de ensino fundamental, médio e superior.

Confiram um trecho da Band News, que melhor explica essa proibição judicial.