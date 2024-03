Assaltado e brutamente agredido, Ronaldo Esper se encontra em recuperação

Socorrroooooo gente! Como sempre, meu Whatsapp está enlouquecido de tantas mensagens, mas dessa vez, a notícia que eu recebi de uma amiga minha lá de São Paulo me deixou totalmente desnorteada. O que aconteceu que é neste domingo (10), a equipe do estilista Ronaldo Esper se manifestou após ele ter sido brutalmente agredido. Através de uma nota, a assessoria confirmou o crime e falaram o estado de saúde do famoso, que teve sua residência, em São Paulo, invadida por criminosos na noite desse sábado (9). “Já se encontra em recuperação”, disseram.

“Ronaldo Esper foi vítima de violência em sua residência, na noite de ontem. Foi socorrido por vizinhos e a emergência foi acionada. Ronaldo passou por atendimento médico e já se encontra em recuperação, em local seguro e amparado por seus familiares e amigos. Ronaldo agradece o carinho e preocupação de todos”, completaram.

Em entrevista para a Band, Esper ressaltou a falta de segurança na capital paulistana e contou do seu receio de circular pela cidade: “Está perigosa e não é possível andar mais por ela”.

Três bandidos entraram na propriedade, que fica na Bela Vista, um bairro abastado da Terra da Garoa, e eles machucaram o profissional da moda na cabeça e no joelho. E em seguida, eles teriam fugido sem levar nada de valor.

Em nota, a Polícia Militar de SP informou que a vítima foi socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento da Vila Mariana. “Segundo a vítima, ela estaria saindo de sua residência, quando foi abordada por homens que estavam na calçada”, informaram.

O caso foi registrado no 14º DP, “que atua para identificar os autores e esclarecer os fatos”, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP). A Polícia Civil investiga o caso como tentativa de roubo.