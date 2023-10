 “As pessoas precisam parar de fazer imbecis famosos”, desabafou Luana Piovani 

A atriz afirma, com todas as letras, que nós somos pessoas extremamente manipuladas por outras pessoas.

Eita! Recentemente, a atriz Luana Piovani deu uma entrevista para a jornalista Heloisa Tolipan, onde ela criticou a construção de celebridades baseadas em suas ações fúteis e sem peso significativo. Diante disso, ontem (06), Luana pegou um trecho de sua entrevista e publicou em seus stories, com o intuito de fazer os internautas repensarem a respeito das pessoas que eles contribuem para ter fama.

“Porque tem muita gente ignorante dando palco para otários que viram ‘ídolos’. As pessoas precisam parar de fazer imbecis famosos”, iniciou a atriz.

Contudo, Piovani ainda afirma que apesar de termos a internet em nossas mãos, somos um povo muito manipulável, seguindo pensamentos de rebanho.

“A gente é praticamente ‘dono’ da internet no planeta, só que não temos acesso honesto à cultura e educação. Então, somos um povo de muito fácil manipulação. Quem manda ainda são as cabeças que desejam que o rebanho pense como elas querem…”, finalizou a ex-mulher do surfista Pedro Scooby.