As padarias e pontos de luz de Arthur Aguiar não representam o Brasil

Carreira musical do cantor não decolou e agências não veem o ator com bons olhos

Se tem uma coisa que posso dizer com sabedoria de mercado é que as padarias e pontos de luz, fãs de Arthur Aguiar, não se apresentam no Brasil. É simples, basta olharmos com atenção para sua carreira de ator e de cantor, em ambas Arthur não decolou e no máximo esforço que fez não vingou nem com as publis do Instagram ou Miara como principal empresária de sua carreira.

A carreira musical não alcançou o nível esperado e as grandes empresas não contratam, ou seja, o mercado publicitário não vê com bons olhos sua relação com o que o circula. Não podemos negar que Arthur é um dos mais populosos e possui grande números, mas tudo vem das padarias e pontos de luz, e isso não ajuda a expandir sua carreira no mercado

Arthur não representa o Brasil e as agências sabem disso melhor que nós. Aceitem que dói menos!