As melhores fantasias da festa de Halloween do influencer Lucas Rangel

Confira as fantasias mais criativas da festa de ontem.

Amores, a data tão queridinha por aqueles que são amantes de fantasias está chegando, mas as comemorações do tão aguardado halloween já estão a todo vapor. Ontem mesmo (14), aconteceu a festa do queridíssimo Lucas Rangel.

A festa, que levou o nome de Rangelloween, foi um babado só. Além de ter uma decoração impecável, foi recheada de looks fabulosos. E é claro que eu não poderia deixar de trazer os looks mais babadeiros pra vocês, não é mesmo?

Óbvio que eu não poderia começar essa lista de outra forma. É mais que uma obrigação, é uma honra começar falando do proprietário da festa, que usou e abusou de tinta azul para se transformar no super-vilão Megamente.

E não tem nada mais fofo do que fantasias de casal combinando, não é mesmo? Como se já não bastasse ter arrasado em sua fantasia, Lucas serviu tudo ao ir de fantasia de casal com o seu namorado, o também influencer Lucas Blay, que foi à festa de Metro Man.

Continuando nessa pegada de fantasias de casal, outro casal fofíssimo que entregou tudo em suas fantasias foi o influenciador Alvaro Xaro, que ao lado de seu namorado, o empresário Victor Vitorino, aparecerem na festa fantasiados de Sharkboy e Lavagirl.

Saindo um pouco desse climinha de romance, pois preciso urgentemente exaltar a fantasia da nossa querida Rafa Uccman. Ela que sempre faz questão de abusar da “falta de tecidos” em seus looks, não poderia fazer diferente dessa vez, né? Sempre belíssima, a influencer prestou homenagem a uma das protagonistas da série de jogos Mortal Kombat.

E claro que não poderia deixar de falar dela, a rainha dos looks polêmicos, Gkay. Besuntada na tinta branca, a humorista fez uma superprodução para ir a festa do amigo. Baseada no poster da aclamada série ‘American Horror Story’, a humorista atraiu os olhares de todos os presentes na festa.