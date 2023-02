As 10 mais bem vestidas do Baile da Vogue

Festa de carnaval mais famosa aconteceu no ‘Copacabana Palace’ com tema de ‘Sonho de Uma Noite de Verão’

Ontem (11), rolou mais uma edição do famosíssimo ‘Baile da Vogue’, onde os famosos comemoram o carnaval com muito luxo e bom gosto. Claro que eu não poderia deixar de dar pitaco no look das famosas, afinal sempre tem as musas que mais acertaram no look, não é?

Sabrina Sato



Um dos maiores eventos do evento não deixou a desejar. Todo ano Sabrina é uma das famosas mais esperadas do evento, porque todos sabem que ela arrasa no look. Esse ano ela elegeu borboletas e flores da cabeça aos pés, inspirado no jardim lúdico e surrealista de Shakespeare. Pedro Sales arrasou mais uma vez trabalhando ao lado da artista Victoria Ruiz.

Bianca Dellafancy



Se de um lado tínhamos borboletas até a cabeça, do outro tínhamos flores. Bianca Dellafancy arrasou na escolha de flores para sua noite de verão, nada mais justo, né? A musa não deixou de mostrar o corpo em um look produzido por Alessandra Cacciatore. Detalhe para as botas que eu AMEI!

Deborah Secco



O sonho de uma noite de verão de Deborah Secco veio no melhor estilo sexy que se pode ter. A musa encarou o seu personagem mais emblemático mais uma vez e partiu para a festa de carnaval: Bruna Surfistinha. Minha dúvida é se ela aguentou o saltão a noite toda.

Giovanna Ewbank

Roubando a cena da noite e elegendo um dos estilistas brasileiros que mais vestiu as famosas no evento, Rober Dognani, Gio não deixou a desejar, deixando seu verã bem estampado por meio de uma orquídea luxuosa na parte do peitoral. Incrível como os tons pastéis combinam com a minha musa. Afe!

Lele Burnier



Eu não poderia esquecer da minha geração Tik Tok que arrasa no look e leva todos à loucura. Minha musa inspiradora Lele Burnier elegeu um look todo de referência na história da moda, complementando a armação de pedras com flores coloridas que lembram plástico. A produção da peça é da marca Martu com direção criativa pela stylist Juliana de Paiva.

Camila de Lucas



Essa sereia a Disney nunca mais terá. Aproveitando o ensejo da polêmica que gerou o live-action de ‘A Pequena Sereia’, Camila de Luca encarou o personagem e foi de Ariel. Praia, mais e sol, nada mais verão do que uma sereia para complementar as fantasias de uma noite bem quente. Aloca!

Brunna Gonçalves



Parou o trânsito e aqui no meu grupo de fofoqueiras não se fala outra coisa senão o look de Brunna Gonçalves no Baile da Vogue. Nada mais justo que ir de ‘Globeleza’, isso mesmo! A esposa de Ludmilla disse que as noites de verão te lembram carnaval, sendo assim ela arrasou botando o corpo pra lá de escultural pra jogo.

Juliana Paes



Que isso, Brasil? Afe, assim meu coração não aguenta. Juliana Paes escolheu um sonho de uma noite de verão bem lúdica para curtir a festa da revista de moda. O estilo da atriz trazia meia-calças pretas, um corpete todo trabalhado nos bordados, saltos altíssimos e uma cabeça pra lá de maravilhosa. A beleza não falta nessa mulher!

Camila Queiroz



Nada melhor que poder se vestir e homenagear as mulheres desse Brasil. A musa elegeu um vestido todo inspirado na era Vitoriana e nele trazia diversas fotos de mulheres que inspiram o país. Ninfas e deusas da peça de Shakespeare também foram inspiração para sua noite de verão.

Gkay



Vamos falar dela? Não poderia deixar de notar os looks de Gkay para o Baile da Vogue, afinal ela investiu alto nas produções que traziam aparatos tecnológicos para a festa. O primeiro look foi um HuDieGongZhu que se movimentava trazendo um look todo performático para o tapete vermelho. Depois a musa fez uma troca e elegeu a sua queridinha para aproveitar a noite, um Iris van Herpen Alta-Costura Verão 2021. Não posso negar que trouxe a alta moda para dentro do baile.