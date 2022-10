Artistas repudiam ataque de racismo contra Eddy Jr

Paulo Vieira e Astrid Fontenelle se uniram aos protestantes contra Elisabeth Morrone que chamou Eddy de macaco

Diversos famosos apoiaram Eddy Jr contra os ataques racistas que sofreu nesta semana dentro do seu próprio prédio. Na ocasião, Elisabeth Morrone chegou a chamar o ator de macaco e o questionou de onde vinha o seu dinheiro. Astrid e Paulo não ficaram calados e foram protestar na porta do prédio do colega de trabalho.

“Esse ato é principalmente para exigir uma postura mais dura em relação a esse caso de racismo que foi tão cruel”, disse Paulo Vieira ao G1.

Astrid também deu sua oínião sobre o ato antirracista. “É importantíssimo a gente chegar junto onde aconteceu um crime de racismo para mostrar pra sociedade, para mostrar para os criminosos que isso não vai passar”, afirmou.