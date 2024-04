Artista! Lulu Santos escreveu os nomes dos participantes do BBB 24 na palma da mão

A festa do Top 5 do BBB 24 foi marcada pela presença ilustre de Lulu Santos. O evento estava bem animado e deixou os participantes animados. O que me chamou atenção foi que Lulu Santos anotou o nome dos participantes na mão, fazendo questão de não esquecer o nome de ninguém e tratar todo mundo com carinho. Eu olhei e gritei: Artista!

Brothers ficam surpresos ao chegarem na Festa com a decoração inspirada no filme “Planeta dos Macacos: O Reinado”, que estreia dia 9 de maio nos cinemas, e descobrirem uma tirolesa e um escorregador. Beatriz diz: “Meu Deus, que lindo”. Isabelle afirma: “Lindo”.

Vale ressaltar que hoje tem eliminação e a escolha do público está entre: Bia, Davi ou Isabelle.