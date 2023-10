Arthur Picoli paga um ano de aluguel antecipado: “Uns três prêmios do BBB”

O ex-BBB e influenciador compartilhou em suas redes a conquista do aluguel da casa alugada que foi adiantado durante um ano

Arthur Picoli contou detalhes e deixou os seus seguidores bem curiosos para conhecer o interior de sua casa de luxo em Campinas, São Paulo. O ex-BBB e influenciador revelou ao Gshow que pagou adiantado um ano de aluguel da mansão e revelou que a residência tem mais de 500 metros quadrados.

“Paguei à vista 12 meses de aluguel. Foram R$ 200 mil reais. Em momento algum falei que comprei. Minha grande realização é poder começar a morar aqui em Campinas e ter condição de pagar antecipado um ano de aluguel, sem isso fazer falta na minha vida. Muito feliz de onde estou morando, é um momento de realização”, disse ele.

“Fiz uns três prêmios, graças a Deus, a muito trabalho e educação financeira. Estou trabalhando com o público, tenho trabalhos bons. Em meses melhores, meses mais devagar. Trabalho com uma consultora de investimento que me ajuda com tranquilidade e responsabilidade financeira. Tenho juros todo mês, faço minhas aplicações. Já mexi com gado, carne e fiz de um tudo fora do BBB”, concluiu.