Arthur Picoli manda seguidores “tomarem no uc” após curtida sobre caso Becari

Felipe Becari está sendo investigado em caso de desvio de verba

Sinto que essa treta tem envolvimento com assunto de ex, e vocês? Arthur Picoli curtiu uma publicação que noticiava as investigações diante do possível desvio de verba por parte de Felipe Becari. Os internautas apontaram um certo ciúme da ex-namorada de Arthur, Carla Diaz, que hoje é a atual de Becari.

“Galera [email protected] com curtida minha kakakaka. Vai tomar no uc e se preocupar com crime etc e tal”, escreveu Arthur no Twitter.

Ooh ressentimento (risos). Vou acompanhar essa história bem de perto para não perder nenhum capítulo.