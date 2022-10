Arthur Picoli investe em Thais Braz: “Beijinho tá de graça”

Ex-BBB não perdeu tempo em dar em cima da sua ex-colega de confinamento e influenciadora digital.

Eita, minha gente, foi só sair do BBB que Arthur Picoli deslanchou a dar em cima das suas parceiras de reality (fato que eu nem acharia ruim, porque o muso é um gato. Afe!). A boa da vez foi que Thais Braz levou a investida do gato depois de reclamar do valro do brigadeiro no aeroporto.

“Um brigadeiro no aeroporto é dez reais! Gente dez reais um brigadeiro”, escreveu a musa no Twitter

Não demorou muito para receber a investida do muso fitness: “Beijinho tá de graça pô”. Ai gente, Deus não dá asa pra cobra, né?