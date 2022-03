O pão venceu a validade! Arthur Aguiar é desclassificado em ‘Prova do Líder’

O ator se machucou e apoiou em acrílico

É, não deu para o Pãozinho na ‘Prova do Líder de Resistência – Avon’. Arthur Aguiar se machucou durante a prova ao escorregar e bater com o peito no batom gigante que tem que se segurar na manhã desta sexta-feira, (25).

Arthur Aguiar desclassificado da Prova do Líder (Foto: Reprodução)

Por causa disso, o ator apoiou o joelho no acrílico que separa o competidor do batom para que não se pendure, ou seja, desclassificação na hora. Bem que o marido de Maira Cardi tentou se defender dizendo que só fez isso porque escorregou, mas não teve jeito!

O moço saiu bem nervoso e eu já estou aguardando a esposa dele bem bravinha nos stories acusando a produção de favorecimento. Não vou mentir, amoooooooo!

🚨🚨🚨

ARTHUR ELIMINADO DA PROVA DO LIDER POR APOIAR O JUELHO NA BASE

🚨🚨🚨 #BBB22 pic.twitter.com/biWVNCZUei — Gean Carneiro 🐺🇧🇷😎👉🏻👉🏻 (@geanGCarneiro) March 25, 2022

E fica aqui registrado o dodói do Pãozinho para você admirar, leitor(a)!