Se Arthur Aguiar conseguiu o perdão de Maira Cardi, com Tiago Abravanel foi fichinha…

O neto do Sisi ficou até sem palavras com tantos argumentos do ex ‘Rebelde’

O neto do Sisi ficou até sem palavras com tantos argumentos do ex ‘Rebelde’ Que Arthur Aguiar é persuasivo, todo mundo sabe! Afinal de contas, ele conseguiu que Maira Cardi o perdoasse cinquenta vezes, como não conseguiria que Tiago Abravanel, apenas seu colega de confinamento não perdoasse uminha? Foi isso que aconteceu na noite desta sexta-feira, (25). Arthur Aguiar consegue perdão de Tiago Abravanel? Tiago ficou visivelmente abalado por ter sobrado na ‘Prova do Líder – PicPay’ na quinta-feira, (24), e não ter sido escolhido para fazer dupla com o ator. Então, Arthur, ontem, explicou a ele que já havia combinado com Lucas e que Abrava teria o deixado sobrar se tivesse feito o mesmo combinado com outra pessoa. Ainda usou do artificio que precisa pensar no jogo dele e isso inclui ter aliados… “Dentro de uma conversa que a gente teve, eu disse: ‘eu estou disposto a fazer qualquer coisa por você, você faria qualquer coisa por mim?’ você disse que não. Então, eu vou diminuir meu nível de entrega. Se você não está disposto a fazer tudo por mim, eu também não vou fazer tudo por você”, disparou. Esse garoto tem uma lábia, que olha… “Dentro de uma conversa que a gente teve, eu disse: ‘eu estou disposto a fazer qualquer coisa por você, você faria qualquer coisa por mim?’ você disse que não.” pic.twitter.com/ywt3v1OHpC — Arthur Aguiar ✨ (@Aguiarthur) February 26, 2022 E sabe como Abrava rebateu? Se prepare leitor(a)! “Talvez eu tenha errado então”, S-Ó isso! Eu esperei tanto Tiago se defender, mas não aconteceu. “Eu vou diminuir o meu nível de fazer qualquer coisa e vou fazer o que você tá disposto a me entregar.” pic.twitter.com/f1k0U7Kspr CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE February 26, 2022 A conversa na qual Arthur se refere foi essa aqui: Sera que o thiago esqueceu dessa conversa de quando ele chutou o arthur ???? #BBB22 pic.twitter.com/z4a7wm8wiG — ؘ (@oppscausey) February 26, 2022 Depois, Abrava disse que está se sentindo muito sozinho e o pai de Sophia o alertou que ele fica transitando e sendo amigo de todos, por isso ele fica sem rede de proteção. Aliás, ele está certíssimo, porque o quarto do pirulito já está colocando Tiago como mira de voto… O Tiago dizendo que está se sentindo sozinho e o Arthur tentando abrir os olhos dele, dizendo que ele transita tanto que acaba ficando sem rede de proteção #bbb22 não mentiu pic.twitter.com/5gdE2b2SJm CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE February 26, 2022