Arthur Aguiar rebate falação em seu nome na Fazenda: “Não chegaram nem perto da final”

O influenciador contou que não está assistindo ao reality, mas acompanha o que as pessoas o marcam em publicações e vê que seu nome está em alta na sede

Olha ele! As padarias e os brilhos de luz informam Arthur Aguiar sobre todos os assuntos que rondam sua carreira, hein? O ator viu que estavam falando muito no seu nome dentro da Fazenda e não pode deixar de comentar. Arthur disse que as pessoas que falam em seu nome não estão nem perto do final.

“Eu estou achando engraçado… Eu não estou de fato, mas estou vendo porque me marcam muito. Eu não sabia que estava em A Fazenda 15. A galera fala bastante o meu nome lá, parece até que eu sou um participante, parece que eu estou lá. Interessante que é o terceiro reality depois que eu saio que as pessoas falam bastante o meu nome. Em A Fazenda 14 falaram bastante, depois no BBB 23 falaram também, e agora na Fazenda 15, estão falando também. Eu estava pensando que todas as pessoas falaram, e falaram muito, não chegaram nem perto da final, não ganharam nada. Não consigo entender”, afirmou ele.

Vale ressaltar que o ator será pai mais um vez de Jheny Santucci. Ambos anunciaram a separação dias atrás.