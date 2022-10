Arthur Aguiar rebate comentários sobre chá revelação: “Falem o que quiserem”

Ex-BBB rebateu comentários de que teria estragado a revelação do chá de Viih Tube e Eliezer

A internet é cruel demais, a gente sabe disso e Arthur Aguiar ainda sente o gostinho amargo do ranço do Brasil por meio de matérias pra lá de maldosas. Vem pra cá meu muso, que eu cuido de ti! O ator apareceu nos stories para rebater o comentário da galera dizendo que ele teria estragado a surpresa do chá revelação de Viih Tube e Eliezer. O gatinho chegou a mandar beijos de luz para que não tirasse seu nome da boca.

“Eu estraguei o chá revelação? Faça me um favor. Primeiro lugar, eu não tinha como ter certeza e postei aqui, não fui a única pessoa, várias pessoas comentaram, mas é muito melhor falar de mim. Falem o que quiserem, já estou acostumado e é isso, tenho minha consciência tranquila”, iniciou.

O ator ainda fala sobre o pessoal que não tira seu nome da boca. “Acho engraçado que meu nome não sai da boca de certas pessoas. Beijos de luz para vocês, vocês estão precisando”, contou.