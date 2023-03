Arthur Aguiar rebate às críticas após filha ser internada: “Cuide da sua vida”

Ex-BBB usou as redes sociais para rebater o comentários dos haters no seu Instagram, muitos questionaram se ele não iria ficar junto de sua filha no hospital

Depois que Maira Cardi apareceu ao lado de Sophia no hospital, a internet veio abaixo e gerou o maior burburinho cobrando o papel de pai de Arthur Aguiar. O ex-BBB usou as redes sociais e rebateu os comentários dos haters que perguntavam o motivo de não acompanhar a herdeira nos cuidados no hospital.

“A internet está muito doida. Um monte de gente falando um monte coisa que não sabe e julgando um monte de coisa que não faz a menor ideia. Loucura. Estou recebendo um monte de mensagem aqui das pessoas falando: ‘Sério que você tá feliz? Sua filha está no hospital’. Sério que você não vai lá ficar com ela? Para poder ficar com a minha filha no hospital eu tenho que saber que ela está no hospital”, disse ele.

Ele ainda completou: “Para você que está me julgando, a dica do dia é: não julga e não fala o que você não sabe. Gaste o seu tempo para cuidar da sua vida. E, se o seu interesse fosse que a minha filha ficasse boa, você gastava o tempo que está me escrevendo orando para que ela fique boa, e não vir aqui falar uma coisa que você não faz a menor ideia”, finalizou.

Na imagem, Maira Cardi escreveu: “Agora, sim, eu sei se vem mais dois mesmo, madrugada no hospital, vômito no carro inteiro! Bem-vindo ao dia de mamãe e daqui a pouco ele trabalha. Thiago Nigro, amo”.