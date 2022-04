Misericórdia! Arthur Aguiar não gosta que Paulo André salvou Gustavo, que dispara: “Só pensa em você!”

Amizade é algo que não se cobra né? Pelo menos até onde eu sei…

Ah gente, mas Arthur Aguiar cobra mais amizade que Seu Barriga cobra aluguel do Seu Madruga no ‘Chaves’ né? Mais um episódio dessa história rolou nesta sexta-feira, (8), depois da formação do 13º paredão e Paulo André não votou nele para salva-lo e ele ficou de bico! Detalhe: o voto do PA não fez a mínima falta, porque ele não foi ao paredão.

Explicar primeiramente o que houve: o participante tinha que votar, no confessionário, em quem ele não queria que fosse ao paredão. Pois muito que bem! Scooby votou em Arthur e PA votou em Gustavo, alegando que ele seria o alvo da casa — mais perdido que cego em tiroteio coitadinho. E ao ir para o Quarto Grunge, onde os participantes eram direcionados após o voto, PA contou que votou em Gustavo. Pra quê? Arthur ficou chateado com a atitude do amigo.

“O que for menos salvo vai ao paredão. No caso, sou eu!”, disparou Arthur, e o atleta disse que não tem bola de cristal. O atleta então diz que ele está tentando fazer ele se sentir culpado. “Ninguém falou de culpa, ninguém usou essa palavra”, rebateu o Pãozinho amanhecido.

Clima tenso entre Arthur e PA porque o PÁ salvou o Gustavo pic.twitter.com/IuGVi0P9BM — cuzinho (@_do_cinho) April 9, 2022

Em seguida, Gustavo disse que depois eles conversavam sobre isso e que ele só pensa nele e Arthur indagou se ele não poderia ter a reação dele, pois acabou de votar de um paredão. E mesmo assim Arthur continuou de bico. Ah tenha dó né? Nem foi para o paredão e quer que todo mundo o salve sempre… Que preguiça!

3) A frustração de Arthur fez com que ele se desentendesse com Gustavo também.



Gustavo chamou Arthur de “egoísta” #BBB22 pic.twitter.com/LoCAKI20aV — Tracklist (@tracklist) April 9, 2022