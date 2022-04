”Não é sobre você!”, equipes de Natália e Arthur Aguiar tretam; e ator acha que eles eliminaram Lina

Até a equipe do Pãozinho leva a sério o “tudo eu” do participante, impressionante!

Eu nunca vi administradores brigarem tanto como nessa edição do ‘BBB’, sinceramente! Cada semana é uma treta diferente e um motivo diferente também. Pois muito que bem! Tivemos mais um capítulo nesta madrugada, (11).

Após a formação do paredão neste domingo, (10), com Gustavo, Natália e Paulo André correndo risco de eliminação amanhã, (12), a equipe de Arthur Aguiar, que nada tem a ver com o paredão da semana, se posicionou no Twitter do ator. “Seguindo o voto e linha de raciocínio do Arthur, somos #ForaNat. #FicaPA #FicaGustavo”. E daí né?

Seguindo o voto e linha de raciocínio do Arthur, somos #ForaNat. #FicaPA #FicaGustavo — Arthur Aguiar ✨🍞 (@Aguiarthur) April 11, 2022

Foi aí que a equipe de Natália repostou o tweet da equipe e escreveu: “Isso não é sobre você”. AI QUE DELÍCIA, SABE? E a equipe não ficou quieta e rebateu: “É sobre jogar conforme a coerência e desejo do nosso participante, o jogo não é só quando ele tá no paredão. Portanto #ForaNatalia”. Petulantes que nem o chefe deles né?

Isso não é sobre você. https://t.co/ifue3RXkSY — Natália Deodato 🐆 (@nataliadeodato) April 11, 2022

É sobre jogar conforme a coerência e desejo do nosso participante, o jogo não é só quando ele tá no paredão. Portanto #ForaNatalia. 😉 — Arthur Aguiar ✨🍞 (@Aguiarthur) April 11, 2022

E por falar em petulância, acredita que o ator tem certeza que sua torcida quem eliminou Lina? Te juro! “Tenho certeza que minha equipe fez mutirão junto com meus fãs para votar nela. Porque elas sabem da minha relação com Eli, eu falei para ajudarem o Gustavo a ficar e deixe a estratégia com eles. Porque é uma oportunidade de você tirar uma pessoa forte”, disse o arrogante Arthur Aguiar. Nossa é cada uma que a gente tem que ouvir né? Que prepotência, meu Deus…

