É patético! Enquanto Douglas, Eliezer e Paulo André vibram com Natália desfilando, Arthur Aguiar ignora e dorme

Impressionante como ele não consegue ficar feliz com as conquistas das outras pessoas…

Nesta sexta-feira, (22), os brothers foram presenteados com a oportunidade de assistir aos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro. E mais: Tadeu Schmidt avisou que a Natália ia desfilar pela Beija-Flor de Nilópolis, os deixando ainda mais felizes. E os felizes claro que são Eliezer, Douglas Silva e Paulo André né? Porque Arthur Aguiar não teve UMA reação ao saber da notícia…

eles vão assistir aos desfiles, e o Tadeu falando que a Natália vai desfilar como destaque da "beija-flor"



NATÁLIA LENDÁRIA AAAAAA#BBB22 pic.twitter.com/TWa0rNm0fH — zoe¹³ 🌋| 🏁 BEIJA-FLOR (@tuitazoe) April 23, 2022

O ator somente avisou que ia dormir e pediu para os amigos o chamarem quando ela entrasse na avenida. Claro, Arthur! Os meninos iam parar de ver, que aliás é algo muito rápido, são flashs, para ir ao quarto, subir na escadinha do beliche e te acordar né? Ah tenha dó, me ajuda! Esse foi mais um ato de egoísmo do Bisnaguinha e eu não sei como ele vai ser campeão.

Mas vamos falar de coisa boa né? A Natália deu um show e seus amigos, DG, PA e Eli vibraram ao vê-la na avenida e até gravaram com o celular que eles tem acesso na casa. “Ó ela aqui!’, DG gritou. Os meninos gritavam: “Vai Natália! Vamoooo!”. E em seguida, Brunna Gonçalves também apareceu e eles vibraram por ela também gritando seu nome. Foi muito fofo e emocionante a alegria deles ao assistirem as meninas.

eu estaria disposta a aguentar o Eliezer sendo finalista só pra não ter que ver o Arthur pesando o clima nessa casa, olha como é bom quem fica verdadeiramente feliz pelo coleguinha pic.twitter.com/EOnfcSEbZB — dayane. (@putzd4y_) April 23, 2022

É lindo quando alguém é altruísta ao ponto de ser feliz com a alegria do outro né? Coisa que nunca Arthur Aguiar saberá o que é! Quem fica feliz com as conquistas do próximo, entendeu tudo!