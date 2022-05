Fora da casinha… e do tom! Arthur Aguiar canta ao vivo e vira meme após críticas

A web não gostou muito do “cantor” cantando ao vivo e a cores no programa da Fátima Bernardes…

Como te contei aqui, ontem, (16), Arthur Aguiar ia participar do programa de Fátima Bernardes, o “Encontro” e foi! E não é que ele cantou seu grande sucesso, “Fora da Casinha”, ao vivo? É, e a aceitação foi público foi zero e a apresentação virou meme.

“Fora da casinha e do tom” foi a frase mais usada pelos internautas, pois era perceptível que ele estava fora do ritmo completamente. A cara da Claudia Raia e da Fátima Bernardes estava IMPAGÁVEL!

Fora da casinha e do tom! Arthur Aguiar cantando hoje no Encontro. pic.twitter.com/alUxSYyZHp — PAN (@forumpandlr) May 16, 2022

“Cara a mulher dele poderia pagar uma aula de canto né… Sei que o nervosismo ‘tava grande, mas se ele escolheu essa carreira de cantor, tem que se dedicar… O engraçado que falam tanto mal da Juliette, mas a bichinha ‘tá se dedicando e fazendo aula de canto”, postou um internauta. Já uma internauta postou: “Muito bom dá oportunidade pra galera do karaokê, quando eu posso ir também?”. Eu não falo nada, sabe? Eu calada sou poetisa…

Muito bom da oportunidade pra galera do karaokê, quando eu posso ir tbm? — Thata (@Shethamm) May 16, 2022

samantha o arthur aguiar é artista? — jude (@judepaulla1) May 16, 2022

Se o Arthur Aguiar conseguiu gravar uma música e cantar ao vivo em rede nacional, eu consigo passar em concurso

Cara a mulher dele poderia pagar uma aula de canto né…Sei q o nervosismo tava grande,mas se ele escolheu esssa carreira de cantor,tem q se dedicar…

O engraçado q falam tanto mal da juliete,mais a bixinha ta se dedicando e fazendo aula de canto 😘🤔 — Ana Paula Veronez🎶✝️ (@veronezpaula1) May 16, 2022

Ah e no programa, Arthur revelou que ainda não recebeu o prêmio milionário do ‘BBB22’ e que usará com sabedoria. “Como em nenhum momento eu imaginei que eu fosse ganhar, não sei o que eu vou fazer ainda. É uma decisão que eu quero tomar em conjunto com minha família e minha esposa. Quero pensar com calma, ainda nem recebi esse dinheiro, não está comigo. Quero usar com sabedoria”. Então tá!