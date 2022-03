”Pra mim Arthur Aguiar soa como o menos de verdade”, disparam Lina e Jessilane, enquanto ator chora

O marido de Maira Cardi foi chorar na cama do líder que é lugar quente

Leitor(a), a situação de Arthur Aguiar no ‘BBB22’ está indo de mal a pior viu? Depois do ‘Jogo da Discórdia’, nesta segunda-feira, (21), o papo sobre a forma como ele age ainda foi pauta na casa para Lina e Jessilane, enquanto o ator chorava nos braços de Douglas Silva e Paulo André.

Primeiro, Lina foi ao Quarto Lollipop comentar sobre o assunto. “Parece que ‘tá tirando ela de louca, no sentindo: ‘ah, porque você é descontrolada, quando você chega no ao vivo se transforma’. incomoda a mim quando ele fica falando essas coisas”, disparou a atriz a Eslovênia sobre a forma que o ator trata Laís Caldas. No Quarto Grunge, Jessilane comentou sobre as acusações do pai de Sophia contra ela durante a atividade. “Ele sempre acha que a verdade dele é absoluta e isso me incomoda, porque a gente não pode falar o que a gente pensa ou usar uma frase do que interpretamos”.

Depois, na academia, Lina voltou ao assunto e disse que acha o ator o “menos de verdade”, pois tudo que ele fala é tudo bem construído. Inclusive, citou Maira Cardi e disse que ele conta que ela é coach, então acha que ele se preparou para ir para o programa. A atriz ainda diz que ele dissimula muitas coisas e que ele trabalha uma situação que a pessoa traz e ele dá o gatilho para que a pessoa fale sobre aquilo para ela desmentir logo em seguida.

Enquanto isso, no quarto do líder, Arthur chorava e lamentava a atividade, que o abalou e não foi pouco: “É foda que me traz muito gatilho de geral me apontando”. Eita… ele não viu nada ainda aqui fora! Como serão os próximos dias hein? Parece que as mulheres estão se unindo contra o moço…

