Covardia ou estratégia? Arthur Aguiar quer colocar Larissa no paredão ao invés de Jade

O ator está analisando o comportamento da participante e ela entrou em sua mira!

A vidraceira, Larissa, mal entrou e já virou alvo de votos do ator Arthur Aguiar. ‘Mas não teria que ser a Jade?’ Eu também acho, leitor(a), mas o rapaz focou na modelo. Em conversa com Lucas no Quarto do Líder, na madrugada desta quarta-feira, (23), o marido de Maira Cardi disse que quer acabar com a rede de proteção do Lollipop.

“Eu continuo com essa mesma opinião, se botar a Laís ou a Larissa no paredão ela não voltam, pô”, disse o ator. Depois ele comentou que a estratégia dele é melhorar a sua situação numérica e que precisa tirar alguém que vota nele. Lucas já pensa em Tiago e Vyni como próximos eliminados…

"Eu continuo com essa opinião, se a Laís ou a Larissa baterem no paredão eu acho que elas saem" pic.twitter.com/qohIgHONOL — Arthur Aguiar ✨ (@Aguiarthur) February 23, 2022

“Saiu essa pessoa [Larissa]? Agora só tem duas pessoas [Laís e Jade] na casa que votam em mim. Peguei o líder de novo? Tiro mais uma pessoa [Laís] que vota em mim. Aí ficou uma [Jade] e com uma ela não faz nada. Eu voto nela, ela vota em mim e ‘tá empatado. Eu não posso ir na emoção. ‘Ah ela me botou duas vezes quando eu puder botar, boto ela’, não! Vou diminuir minha situação numérica”, revelou a Lucas, que disse que entendeu a estratégia e inclusive, Jade também é voto dele.

Arthur deixando claro que as prioridades de votos dele são Larissa e Laís, que não votará na Jade pois ele não pode agir com a emoção.



COVARDEEEE pic.twitter.com/M6xSNTSMZB — cuzinho (@_do_cinho) February 23, 2022

Posteriormente, na academia, Larissa disse a Jessilane que não acha que Arthur é querido aqui fora. “Arthur não é tão querido lá fora. Quando eu vim na ‘Casa de Vidro’ e disse que as pessoas estão orgulhosas dele, não é por questão de jogo. É por ele não ter feito merda [traição]”, disse a moça. E o tombo hein?

